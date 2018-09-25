Торговля, туризм и имущество: В Башкирии депутаты поменяли названия трех комитетов

Они провели совещание по подготовке первого пленарного заседания республиканского парламента шестого созыва, сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ.
На совещании был избран организационный комитет по проведению первого пленарного заседания. В его состав вошли 11 человек. От «Единой России»: Константин Толкачев, Эльвира Аиткулова, Раиль Асадуллин, Сергей Афонин, Гульсасак Бикбулатова, Рустам Ишмухаметов, Рузалия Хисматуллина. От КПРФ: Юнир Кутлугужин и Вадим Старов. От ЛДПР: Вячеслав Рябов. От «Справедливой России»: Юрий Игнатьев. Председателем оргкомитета был избран Константин Толкачев.
После совещания оргкомитет предложил сохранить в Государственном Собрании шестого созыва существующую на данный момент структуру руководящих должностей, число и ключевые направления деятельности постоянных комитетов, расширив предметы ведения некоторых из них.
– В предыдущем созыве Государственного Собрания было сформировано восемь постоянных комитетов. Данная структура продемонстрировала свою работоспособность и эффективность, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – В то же время современные потребности дальнейшего развития нашей республики актуализировали ряд вопросов, требующих своего правового регулирования. В связи с этим целесообразно внести ряд уточнений в названия комитетов.
Новому составу башкирского парламента предложат утвердить следующие названия восьми комитетов:
Комитет по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам;
Комитет по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации;
Комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям (сейчас называется Комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию);
Комитет по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму (сейчас - Комитет по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству);
Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию;
Комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию;
Комитет по образованию, культуре, молодежной политике и спорту (в настоящее время Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике);
Комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов.
Таким образом, меняются названия трех комитетов. За данную структуру депутатам предстоит проголосовать на первом пленарном заседании, которое состоится 28 сентября.
До этого пройдет еще одно заседание оргкомитета, на котором будут обсуждаться количественный и персональный состав постоянных комитетов. Подготовка предложений по составу комитетов с учетом мнения фракций и волеизъявления самих депутатов поручена Секретариату Государственного Собрания.