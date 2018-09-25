Торговля, туризм и имущество: В Башкирии депутаты поменяли названия трех комитетов

– В предыдущем созыве Государственного Собрания было сформировано восемь постоянных комитетов. Данная структура продемонстрировала свою работоспособность и эффективность, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – В то же время современные потребности дальнейшего развития нашей республики актуализировали ряд вопросов, требующих своего правового регулирования. В связи с этим целесообразно внести ряд уточнений в названия комитетов.