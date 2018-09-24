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Экс-главный федеральный инспектор по РБ переписал муниципальную квартиру на свою дочь

24 сентября 2018, 16:26
Чиновник незаконно зарегистрировал жилье на члена своей семьи, хотя никто из его родственников не был признан нуждающимся в жилье.

В 2008 году между "Управлением жилищного хозяйства Уфы" и действующим на тот момент главным федеральным инспектором по РБ Петром Капишниковым был заключен договор найма служебного помещения, по которому Капишникову предоставлялась в пользование четырехкомнатная служебная квартира в Уфе. В августе 2014 года квартиру предоставили инспектору на основании договора социального найма, чем и воспользовался чиновник и оформил жилье на свою дочь.

- Неустановленные должностные лица совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий, так, чиновник и члены его семьи не были признаны нуждающимися в жилых помещениях в установленном законом порядке, что сделало необоснованным предоставление жилья в собственность дочери государственного служащего, - отметили в пресс-службе Следкома республики.

Уже установлена утрата муниципального имущества на сумму порядка 3,5 млн. рублей, расследование дела продолжается.

Справка

Петр Капишников родился 30.10.1953 в Оренбургской области, окончил Всесоюзный заочный юридический институт.

1989-1992 - депутат Оренбургского областного Совета народных депутатов;

1989-1991 - заместитель председателя комиссии по борьбе с преступностью, председатель комиссии по борьбе с коррупцией;

1991-2000 - начальник контрольного управления, заместитель главы администрации области - руководителя аппарата, член правительства Оренбургской области;

1996, 2000 - руководитель штаба по выборам Президента РФ в Оренбургской области;

2000-2007 - главный федеральный инспектор по Оренбургской области Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО;

2007 -2014 – занимал должность главного федерального инспектора по республике Башкортостан.

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