Экс-главный федеральный инспектор по РБ переписал муниципальную квартиру на свою дочь

В 2008 году между "Управлением жилищного хозяйства Уфы" и действующим на тот момент главным федеральным инспектором по РБ Петром Капишниковым был заключен договор найма служебного помещения, по которому Капишникову предоставлялась в пользование четырехкомнатная служебная квартира в Уфе. В августе 2014 года квартиру предоставили инспектору на основании договора социального найма, чем и воспользовался чиновник и оформил жилье на свою дочь.