В Башкирии инспектор минэкологии заплатит штраф за самовольное решение

Специалист без законных оснований и распоряжения руководителя подразделения минэкологии провел внеплановые проверки двух фирм на предмет соблюдения закона при утилизации люминесцентных ламп, нарушив права хозяйствующих субъектов, которые подверглись необоснованным мероприятиям по контролю.