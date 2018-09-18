В России предложили освободить семьи с детьми от налога на ипотечное жилье

В ведомстве добавили, что альтернативой полного освобождения от налога на имущество может стать система скидок. Так, если на протяжении некоторого времени платеж семьи по ипотеке составлял 40% от совокупного дохода родителей, то скидку можно сделать в размере 50% от начисленной суммы налога. В случае если платеж по ипотеке был равен более 50% дохода семьи, то от налога на имущество людей необходимо полностью освободить. Еще одним предложением стала идея учета количества детей до 18 лет при расчете льгот.