В России предложили освободить семьи с детьми от налога на ипотечное жилье

Эксперты ОНФ предложили освободить от налога на имущество семьи с детьми, которые купили квартиры по ипотеке. Речь идет о внесении изменений в Налоговый кодекс. Поправки позволят получить освобождение от выплаты налога на имущество в случае рождения ребенка, но при условии, что квартиру родители приобрели с привлечением ипотечного кредита. Такой подход должен стать стимулом для молодых семей заводить детей, считают в ОНФ.
В ведомстве добавили, что альтернативой полного освобождения от налога на имущество может стать система скидок. Так, если на протяжении некоторого времени платеж семьи по ипотеке составлял 40% от совокупного дохода родителей, то скидку можно сделать в размере 50% от начисленной суммы налога. В случае если платеж по ипотеке был равен более 50% дохода семьи, то от налога на имущество людей необходимо полностью освободить. Еще одним предложением стала идея учета количества детей до 18 лет при расчете льгот.
Отметим, что сейчас право на получение льгот на уплату налога на имущества имеют 15 категорий граждан. Среди них военные ветераны, инвалиды, пенсионеры, лица, пострадавшие от радиации и другие. Скидку могут получить матери-одиночки, многодетные семьи и дети-сироты в возрасте от 18 до 23 лет.