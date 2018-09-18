«Роскосмос» следит за катастрофами по всему миру

Фиксация происходящего на Земле осуществлялась по заявкам МЧС России и Хартии по космосу и крупным катастрофам. Об этом пишет RNS.
Так для МЧС «Роскосмос» представил данные о ситуации с пожарами и противопожарной обстановкой в Крыму, Ставрополье, Красноярском крае, Иркутской области, а также в Швеции и Греции. Благодаря снимкам из космоса российское ведомство смогло изучить последствия подтопления под Хабаровском и в Дагестане.
Также МЧС получило информацию о последствиях нескольких аварий в России и за рубежом. Речь идет о крушении вертолета в Таджикистане, обрушении моста в Италии и прорыве дамбы в Якутии.
Участникам Хартии по космосу и крупным катастрофам предоставили сведения о последствиях наводнения и оползня в Лаосе. Снимки «Роскосмоса» помогли разобраться с результатами землетрясения в Индонезии и наводнения в Венесуэле. Были изучены последствия тайфуна и схода селя во Вьетнаме, а также наводнения и оползня в Индии.
Съемку из космоса вели спутники класса «Ресурс-П» и «Канопус-В». Они предоставили фото с площади порядка 65 миллиона квадратных километров.