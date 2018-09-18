«Роскосмос» следит за катастрофами по всему миру

Участникам Хартии по космосу и крупным катастрофам предоставили сведения о последствиях наводнения и оползня в Лаосе. Снимки «Роскосмоса» помогли разобраться с результатами землетрясения в Индонезии и наводнения в Венесуэле. Были изучены последствия тайфуна и схода селя во Вьетнаме, а также наводнения и оползня в Индии.