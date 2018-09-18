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«Роскосмос» следит за катастрофами по всему миру

18 сентября 2018, 16:14
В прошлом месяце космические спутники корпорации «Роскосмос» провели съемку территорий Российской Федерации, а также ряда других государств.

Фиксация происходящего на Земле осуществлялась по заявкам МЧС России и Хартии по космосу и крупным катастрофам. Об этом пишет RNS.

Так для МЧС «Роскосмос» представил данные о ситуации с пожарами и противопожарной обстановкой в Крыму, Ставрополье, Красноярском крае, Иркутской области, а также в Швеции и Греции. Благодаря снимкам из космоса российское ведомство смогло изучить последствия подтопления под Хабаровском и в Дагестане.

Также МЧС получило информацию о последствиях нескольких аварий в России и за рубежом. Речь идет о крушении вертолета в Таджикистане, обрушении моста в Италии и прорыве дамбы в Якутии.

Участникам Хартии по космосу и крупным катастрофам предоставили сведения о последствиях наводнения и оползня в Лаосе. Снимки «Роскосмоса» помогли разобраться с результатами землетрясения в Индонезии и наводнения в Венесуэле. Были изучены последствия тайфуна и схода селя во Вьетнаме, а также наводнения и оползня в Индии.

Съемку из космоса вели спутники класса «Ресурс-П» и «Канопус-В». Они предоставили фото с площади порядка 65 миллиона квадратных километров.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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