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В Уфе более двух тысяч добровольцев приняли участие в экологической акции «Сделаем!»

17 сентября 2018, 16:44
15 сентября в Уфе и других городах Башкирии состоялась экологическая акция «Всемирный день чистоты «Сделаем!».

Участие в акции приняли более 2000 добровольцев, среди которых представители экологических организаций «Сделаем!» и «Зеленая Башкирия», социально ответственного бизнеса, региональных и местных органов государственной власти, а также просто ответственные жители городов.

Участники акции вместе очистили от мусора территорию Октябрьского района, в том числе набережную реки Уфа. Всего в рамках акции было собрано и утилизировано 100 кубометров мусора. Средства, вырученные от реализации вторсырья, направят в помощь нуждающимся детям.

Благодаря состоявшейся акции уже в 2019 году в Уфе будут дополнительно установлены специальные контейнеры в тех местах, где мусор регулярно накапливается в больших объемах.

Проект «Сделаем!» поддерживает раздельный сбор и переработку отходов, выступает за экологическое просвещение, продвижение принципов снижения потребления и устойчивого развития. Всего в 2018 году в экологической акции приняли участие 163 страны.

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