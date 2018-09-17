В Уфе более двух тысяч добровольцев приняли участие в экологической акции «Сделаем!»

Участие в акции приняли более 2000 добровольцев, среди которых представители экологических организаций «Сделаем!» и «Зеленая Башкирия», социально ответственного бизнеса, региональных и местных органов государственной власти, а также просто ответственные жители городов.
Участники акции вместе очистили от мусора территорию Октябрьского района, в том числе набережную реки Уфа. Всего в рамках акции было собрано и утилизировано 100 кубометров мусора. Средства, вырученные от реализации вторсырья, направят в помощь нуждающимся детям.
Благодаря состоявшейся акции уже в 2019 году в Уфе будут дополнительно установлены специальные контейнеры в тех местах, где мусор регулярно накапливается в больших объемах.
Проект «Сделаем!» поддерживает раздельный сбор и переработку отходов, выступает за экологическое просвещение, продвижение принципов снижения потребления и устойчивого развития. Всего в 2018 году в экологической акции приняли участие 163 страны.