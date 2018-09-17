В Уфе более двух тысяч добровольцев приняли участие в экологической акции «Сделаем!»

Участники акции вместе очистили от мусора территорию Октябрьского района, в том числе набережную реки Уфа. Всего в рамках акции было собрано и утилизировано 100 кубометров мусора. Средства, вырученные от реализации вторсырья, направят в помощь нуждающимся детям.