В Башкирии «девятка» врезалась в автобус с детьми, погиб пассажир

По данным ГИБДД, столкновение произошло примерно в 10.30 на 247 км автодороги. Находившаяся за рулем автомобиля ВАЗ-2109 34-летняя женщина не справилась с управлением и совершила касательное столкновение со встречным автобусом «ЛиАЗ», в котором ехали дети. После удара легковушка съехала в кювет.