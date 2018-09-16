В Башкирии «девятка» врезалась в автобус с детьми, погиб пассажир

Накануне, 15 сентября, серьезное ДТП произошло смертельное ДТП на трассе Белорецк-Магнитогорск. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РБ.
По данным ГИБДД, столкновение произошло примерно в 10.30 на 247 км автодороги. Находившаяся за рулем автомобиля ВАЗ-2109 34-летняя женщина не справилась с управлением и совершила касательное столкновение со встречным автобусом «ЛиАЗ», в котором ехали дети. После удара легковушка съехала в кювет.
36-летний пассажир «девятки» от полученных травм скончался на места происшествия, автоледи, управлявшая машиной, госпитализирована. Водитель автобуса и ехавшие в нем дети не пострадали.
Обстоятельства происшедшего ДТП уточняются.