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Хлопок газа произошел в квартире в Уфе, есть пострадавший

16 сентября 2018, 10:29
ЧП произошло накануне вечером в северной части города.

Накануне, 15 сентября, серьезное ЧП произошло в панельном пятиэтажном доме на улице Черниковской в Уфе. Об этом сообщили в пресс0службе ГУ МЧС РФ по РБ.

По данным спасателей, сигнал о задымлении в доме поступил на пульт диспетчера пожарной службы в 20.40. На место происшествия были отправлены срочно три спецавтомобиля и семеро огнеборцев.

На месте выяснилось, что в двухкомнатной квартире на пятом этаже дома произошел хлопок газовоздушной смеси. Судя по фотографиям, в квартире были снесены взрывом оконные рамы и балконная дверь. Пострадал мужчина, который предположительно включил свет в комнате, не подозревая об утечке газа. Он доставлен в больницу с ожогами.

Соседние квартиры не пострадали. Конструкция дома в целом также не подверглась разрушению. Весь вечер на месте происшествия велись аварийно-восстановительные работы.

Обстоятельства происшедшего и данные о пострадавшем уточняются.

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