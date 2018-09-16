Хлопок газа произошел в квартире в Уфе, есть пострадавший

Накануне, 15 сентября, серьезное ЧП произошло в панельном пятиэтажном доме на улице Черниковской в Уфе. Об этом сообщили в пресс0службе ГУ МЧС РФ по РБ.
По данным спасателей, сигнал о задымлении в доме поступил на пульт диспетчера пожарной службы в 20.40. На место происшествия были отправлены срочно три спецавтомобиля и семеро огнеборцев.
На месте выяснилось, что в двухкомнатной квартире на пятом этаже дома произошел хлопок газовоздушной смеси. Судя по фотографиям, в квартире были снесены взрывом оконные рамы и балконная дверь. Пострадал мужчина, который предположительно включил свет в комнате, не подозревая об утечке газа. Он доставлен в больницу с ожогами.
Соседние квартиры не пострадали. Конструкция дома в целом также не подверглась разрушению. Весь вечер на месте происшествия велись аварийно-восстановительные работы.
Обстоятельства происшедшего и данные о пострадавшем уточняются.