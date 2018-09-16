Хлопок газа произошел в квартире в Уфе, есть пострадавший

На месте выяснилось, что в двухкомнатной квартире на пятом этаже дома произошел хлопок газовоздушной смеси. Судя по фотографиям, в квартире были снесены взрывом оконные рамы и балконная дверь. Пострадал мужчина, который предположительно включил свет в комнате, не подозревая об утечке газа. Он доставлен в больницу с ожогами.