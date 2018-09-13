mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров подвел итоги выборов

13 сентября 2018, 11:14
12 сентября он провел рабочую встречу с главными федеральными инспекторами регионов округа.

Игорь Комаров кратко подвел итоги избирательных кампаний в регионах ПФО: избраны губернаторы Нижегородской и Самарской областей, депутаты Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан и Законодательного собрания Ульяновской области, депутаты Государственной Думы по четырем округам. Также избирались 6,5 тысяч депутатов и глав муниципалитетов.

Всего 9 сентября 2018 года в округе состоялось более тысячи избирательных кампаний федерального, регионального и муниципального уровней, что составляет 22% от общего количества кампаний, проведенных в России в этот день.

Голосование проводилось на 12 тысячах избирательных участков, в выборах приняло участие более 4,9 млн человек, средняя явка по ПФО составила 40,6%.

Выборы в целом прошли организованно и без происшествий, был сделан вывод на встрече. Нарушений избирательного законодательства, способных повлиять на результаты волеизъявления граждан, не отмечено.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48