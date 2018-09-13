Полпред президента в ПФО Игорь Комаров подвел итоги выборов

Игорь Комаров кратко подвел итоги избирательных кампаний в регионах ПФО: избраны губернаторы Нижегородской и Самарской областей, депутаты Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан и Законодательного собрания Ульяновской области, депутаты Государственной Думы по четырем округам. Также избирались 6,5 тысяч депутатов и глав муниципалитетов.
Всего 9 сентября 2018 года в округе состоялось более тысячи избирательных кампаний федерального, регионального и муниципального уровней, что составляет 22% от общего количества кампаний, проведенных в России в этот день.
Голосование проводилось на 12 тысячах избирательных участков, в выборах приняло участие более 4,9 млн человек, средняя явка по ПФО составила 40,6%.
Выборы в целом прошли организованно и без происшествий, был сделан вывод на встрече. Нарушений избирательного законодательства, способных повлиять на результаты волеизъявления граждан, не отмечено.