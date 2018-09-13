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Национальный банк Башкирии откроет двери всем желающим

13 сентября 2018, 13:58
В музее банка можно будет ознакомиться с интересными экспонатами.

22 сентября по всей стране Банк России проводит день открытых дверей. То же самое касается и Уфы: Национальный банк – подразделение Банка России так же проведет День открытых дверей.

Все желающие в этот субботний день смогут посетить здание отделения банка, которое, к слову, является памятником архитектуры 19 века. Также можно будет побывать в музее Нацбанка.

Среди экспонатов музея – редкие монеты, трафареты фальшивомонетчиков. Кто не знает, впервые увидит, что такое «уфимки» – своеобразная местная валюта, ходившая в обращении в свое время.

Чтобы попасть в музей, нужно будет предварительно записаться по телефону: (347) 279-65-00, а с собой иметь оригинал паспорта и свидетельства о рождения для ребенка, если с вами придут на экскурсию дети.

Адрес Национального банка: Уфа, улица Театральная, дом 3.

#Новости#Марат Гареев#Общество
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