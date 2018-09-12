В Москве День города отпраздновали порядка 10 млн человек

Сначала в концертном зале «Зарядье» россиян с праздником поздравил президент РФ Владимир Путин. После поздравительных слов от главы государства на сцену вышли оперные исполнители Ильдар Абдразаков и Анна Нетребко. Музыкальное сопровождение им оказывали пианисты Денис Мацуев, Даниил Трифонов, а также другие музыканты.