В Москве День города отпраздновали порядка 10 млн человек

В торжественных мероприятиях, приуроченных к 871 годовщине со дня основания Москвы, поучаствовало примерно 10 миллионов человек. Об этом 12 сентября пишет газета «Известия».
Сначала в концертном зале «Зарядье» россиян с праздником поздравил президент РФ Владимир Путин. После поздравительных слов от главы государства на сцену вышли оперные исполнители Ильдар Абдразаков и Анна Нетребко. Музыкальное сопровождение им оказывали пианисты Денис Мацуев, Даниил Трифонов, а также другие музыканты.
Еще в выходные в Москве состоялись гала-концерт и фестиваль моды. Праздничные мероприятия проходили на Арбате, Екатерининском и Измайловском парках, парках Печатники, Царицыно, а также на аллее Космонавтов. Торжества прошли в Зеленограде и Троицке.
Перед москвичами выступило множество поп-исполнителей. Всего в столице России было открыто 19 праздничных площадок. На них позвали свыше 5 500 артистов и 29 театров.