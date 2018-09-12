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В Башкирии закроют сайт, продающий поддельные удостоверения ФСБ и МВД

12 сентября 2018, 16:30
Мелеузовская прокуратура выявила сайт, на котором продавались поддельные документы, сообщили в пресс-службе ведомства.

На выявленном сайте пользователи могли купить паспорта граждан РФ, водительские права, удостоверения сотрудников ФСБ, МВД и прокуратуры. Покупать удостоверения сотрудников правоохранительных органов предлагалось для использования в противоправной деятельности.

На сайте необходимо было заполнить электронную форму заявки. Документы доставлялись почтой.

По факту противозаконной деятельности прокурор добился решения о блокировки информационного ресурса.

Судебное решение отправлено в Роскомнадзор для немедленного исполнения.

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