В Башкирии закроют сайт, продающий поддельные удостоверения ФСБ и МВД

На выявленном сайте пользователи могли купить паспорта граждан РФ, водительские права, удостоверения сотрудников ФСБ, МВД и прокуратуры. Покупать удостоверения сотрудников правоохранительных органов предлагалось для использования в противоправной деятельности.
На сайте необходимо было заполнить электронную форму заявки. Документы доставлялись почтой.
По факту противозаконной деятельности прокурор добился решения о блокировки информационного ресурса.
Судебное решение отправлено в Роскомнадзор для немедленного исполнения.