В Башкирии за сутки произошло три лесных пожара

В Башкирии за минувшие сутки произошло три крупных пожара, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Один пожар произошел в Бурзянском районе – его площадь составила 5,2 гектаров, другой в Мелеузовском районе на площади в 9 гектаров и еще один в Баймакском районе на площади 2 гектара. Всего потушено три очага площадью в 16,2 гектаров.
С начала пожароопасного периода 2018 года на территории республики зафиксировано 124 очага природных пожаров на площади 838,2208 гектаров.
Сегодня, 23 августа, в Башкирии прогнозируются 1, местами 2, 3 классы пожароопасности лесов.