В Башкирии за сутки произошло три лесных пожара

Один пожар произошел в Бурзянском районе – его площадь составила 5,2 гектаров, другой в Мелеузовском районе на площади в 9 гектаров и еще один в Баймакском районе на площади 2 гектара. Всего потушено три очага площадью в 16,2 гектаров.