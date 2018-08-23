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В Башкирии за сутки произошло три лесных пожара

23 августа 2018, 11:15
Их общая площадь составила 16,2 гектаров.

В Башкирии за минувшие сутки произошло три крупных пожара, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Один пожар произошел в Бурзянском районе – его площадь составила 5,2 гектаров, другой в Мелеузовском районе на площади в 9 гектаров и еще один в Баймакском районе на площади 2 гектара. Всего потушено три очага площадью в 16,2 гектаров.

С начала пожароопасного периода 2018 года на территории республики зафиксировано 124 очага природных пожаров на площади 838,2208 гектаров.

Сегодня, 23 августа, в Башкирии прогнозируются 1, местами 2, 3 классы пожароопасности лесов.

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