Роспотребнадзор: в Европе растет число людей заболевших корью

В Роспотребнадзоре уверены, что заболеваемость корью в Европе растет из-за отказа населения делать прививки. В ведомстве боятся, что эпидемия кори в Россию может прийти из Украины. Там с начала года зафиксировано свыше 28 000 случаев заболевания. 13 пациентов скончались.