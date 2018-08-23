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Роспотребнадзор: в Европе растет число людей заболевших корью

23 августа 2018, 17:46
Сотрудники Роспотребнадзора предупредили россиян об опасности заразиться корью в Европе.

Обстановка в Старом свете остается напряженной. Об этом пишет RNS.

Статистика Европейского регионального бюро ВОЗ говорит, что с июля 2017 года по июнь 2018 года ситуация по заболеваемости корью остается неблагополучной в 10 европейских государствах.

Так в Украине на один миллион населения выявлено 606 случаев заражения корью. В Сербии на миллион жителей приходится 643 заболевших, в Греции — 293, а Грузии — 307.

Чуть лучше эпидемиологическая обстановка с корью обстоит в Румынии, где из миллиона граждан болеют 70,5 человек. В Италии на миллион жителей приходится 55,9 больных корью, в Черногории — 51,1, а Франции — 42,2.

В Роспотребнадзоре уверены, что заболеваемость корью в Европе растет из-за отказа населения делать прививки. В ведомстве боятся, что эпидемия кори в Россию может прийти из Украины. Там с начала года зафиксировано свыше 28 000 случаев заболевания. 13 пациентов скончались.

В текущем году в РФ на 100 000 граждан приходится 1,3 больных корью. Эпидемиологическая ситуация контролируется. Эксперты Роспотребнадзора уверены, что корь в Россию привозят люди, проживавшие в европейских государствах. Подтверждением этому служит генотип Дублин ВЗ выявляемый у пациентов.

В надзорном органе напомнили россиянам о необходимости вакцинации от кори. Также гражданам России предложили не ездить в государства, где ситуация с корью неблагополучная.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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