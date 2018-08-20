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В Уфе терапевту объявили выговор за хамство в соцсетях

20 августа 2018, 16:32
27-летняя медработница делала селфи на работе и пренебрежительно отзывалась о пациентах.

Сегодня, 20 августа, стало известно, что врачу-терапевту уфимской поликлиники №50 Лейсан Б. объявлен выговор по итогам служебной проверки.Об этом сообщили в группе Вконтакте "Черный список".

Повод для скандала молодой доктор дала сама, когда разместила в инстаграме фотографии, сделанные на работе с весьма нелестными высказываниями о пациентах поликлиники.

- В поликлиниках многие бабушки сидят днями напролет, думают, если дышать больницей – станешь здоровее. Отколупывают от стен куски и рассасывают… А когда от стены пытаешься ее оттащить, так гавкать начинает, - таково содержание сообщений медработника, вызвавших сначала недовольство у пользователей соцсетей, а затем и доведших до служебной проверки.

Уфимец, выложивший сообщение о поступке доктора, пояснил, что лично знаком с ней и охарактеризовал Лейсан как «грубиянку и человека с низкими моральными принципами». Он разослал сообщение со сканами ее переписки сначала по соцсетям, а затем отправил еще и жалобу на сайт главы Башкирии.

- Врачебная комиссия поликлиники №50 приняла не обходимые меры, - говорится в официальном разъяснении от имени заместителя министра здравоохранения РБ Юлии Кофановой. - Участковому врачу-терапевту объявлено дисциплинарное взыскание за нарушение правил этики и деонтологии (учение о проблемах морали и нравственности). Данный случай разобран на оперативном совещании, с медицинским персоналом проведен инструктаж.

Примечательно, что среди пользователей соцсетей нашлось немало людей, которые встали на защиту терапевта. Но и осудили ее поступок также многие.

- Личная жизнь вне работы это личная жизнь, но, простите, кажется, она фото выкладывает в своей непосредственной "униформе" и, так понимаю, вне работы не ходят в халатах и остальных принадлежностях... Позор таким! Что скажешь? А если кого-то не волнует их работа, то и не фиг работать, ищите лучше! А не нойте на рабочих местах! Жаль таких людей, - считает Александра Аминева.

Пока непонятно, как данный поступок может отразиться на карьере врача. Известно, что Башгосмедуниверситет она закончила в 2015 году и в данный момент она работает врачом-терапевтом и параллельно обучается в интернатуре на кафедре факультетской терапии.

Напомним, не так давно большой скандал разразился вокруг поступка анестезиста из Учалов, который сделал селфи на фоне пациента. Тогда в защиту коллеги выступили медики во многих регионах России.

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