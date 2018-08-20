В Уфе терапевту объявили выговор за хамство в соцсетях

- Личная жизнь вне работы это личная жизнь, но, простите, кажется, она фото выкладывает в своей непосредственной "униформе" и, так понимаю, вне работы не ходят в халатах и остальных принадлежностях... Позор таким! Что скажешь? А если кого-то не волнует их работа, то и не фиг работать, ищите лучше! А не нойте на рабочих местах! Жаль таких людей, - считает Александра Аминева.