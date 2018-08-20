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Сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца

20 августа 2018, 20:29
Защитник одной их трех сестер Хачатурян сообщил, что девушки признали вину в убийстве своего отца и дали подробные показания.

По словам адвоката младшей из сестер Ярослава Пакулина, на данный момент подозреваемые рассказывают следователям о том, что предшествовало убийству. Об этом 20 августа пишет газета «Известия».

Сестры описывают обвинению свою жизнь от самого рождения и по сей день. Пока рано говорить, кто из девушек нанес жертве смертельный удар, и сколько раз каждая ударила отца. Соответствующая экспертиза еще не проводилась, сказал Пакулин.

Адвокат старшей сестры Алексей Липцер заявил, что его клиентка ножом мужчину вообще не била, а просто брызнула ему в лицо из газового баллончика. Разбираться с этим делом сейчас поручили новому следователю.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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