Сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца

Сестры описывают обвинению свою жизнь от самого рождения и по сей день. Пока рано говорить, кто из девушек нанес жертве смертельный удар, и сколько раз каждая ударила отца. Соответствующая экспертиза еще не проводилась, сказал Пакулин.