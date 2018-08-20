Сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца

По словам адвоката младшей из сестер Ярослава Пакулина, на данный момент подозреваемые рассказывают следователям о том, что предшествовало убийству. Об этом 20 августа пишет газета «Известия».
Сестры описывают обвинению свою жизнь от самого рождения и по сей день. Пока рано говорить, кто из девушек нанес жертве смертельный удар, и сколько раз каждая ударила отца. Соответствующая экспертиза еще не проводилась, сказал Пакулин.
Адвокат старшей сестры Алексей Липцер заявил, что его клиентка ножом мужчину вообще не била, а просто брызнула ему в лицо из газового баллончика. Разбираться с этим делом сейчас поручили новому следователю.