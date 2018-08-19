В Уфе 18.08.18 побили рекорд по количеству заключенных браков

В Уфе в день трех восьмерок произошел свадебный бум. Оно и понятно, жениться в «волшебную» дату считается признаком удачи для молодоженов.
Ажиотаж вокруг дня трех восьмерок почувствовали и продавцы свадебных платьев. Об этом сообщает телеканал «БСТ».
– Первые заказы поступили еще в январе. Но были и невесты, которые совершили покупку в канун свадьбы. Всего мы продали 50 свадебных платьев на эту дату,– отмечает руководитель магазина Эльза Калимуллина.
Следующая красивая дата – 19.09.19. Чтобы жениться в эту дату, очередь нужно заниматься за полгода. Так считают сотрудники ЗАГСа.