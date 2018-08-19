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В Башкирии поймали банду челябинских черных лесорубов

19 августа 2018, 16:10
Браконьеры успели уничтожить лес на сумму 1,2 млн рублей.

Как сообщает МВД Башкирии на территории Учалинского района были задержаны недобросовестные лесорубы. Несколько человек под руководством 38-летнего жителя Челябинской области рубили лес и продавали местным.

Браконьеры рубили лес рядом с селом Первомайка, там же изготавливали дрова и вывозили на лесовозе “КамАЗ”.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, у преступников изъяли спилы деревьев, бензопилу, автомобиль «КамАЗ», груженный древесиной в количестве 6 кубометров.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки лесных насаждений.

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