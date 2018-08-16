В Башкирии сотрудник больницы оштрафован за противозаконные закупки

Организация могла использовать упрощенный способ закупки по контрактам на сумму до двух миллионов рублей. Однако контрактный управляющий больницы превысил данный лимит и заключил договоры еще на один миллион рублей в упрощенном порядке. Таким образом, он уклонился от проведения торгов, ограничил конкуренции и не позволил другим организациям принять участие в конкурсных процедурах.