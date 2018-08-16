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В Башкирии сотрудник больницы оштрафован за противозаконные закупки

16 августа 2018, 11:31
В центральной больнице Кушнаренково прокуратура выявила нарушения требований о контрактной системе, сообщили в пресс-службе ведомства республики.

Организация могла использовать упрощенный способ закупки по контрактам на сумму до двух миллионов рублей. Однако контрактный управляющий больницы превысил данный лимит и заключил договоры еще на один миллион рублей в упрощенном порядке. Таким образом, он уклонился от проведения торгов, ограничил конкуренции и не позволил другим организациям принять участие в конкурсных процедурах.

По результатам рассмотрения административного дела по статье «Принятие решения о закупке товаров для государственных нужд у единственного поставщика, с нарушением требований законодательства о контрактной системе» организация оштрафована на 25 тысяч рублей.

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