В Уфе Роскомнадзор заблокировал сайты с призывами к суициду

На 13 сайтах размещена информация о местах, способах изготовления и продажи наркотиков, на четырех сайтах была информация, в которой пропагандировались способы совершения суицидов и призывы к его совершению.
По закону запрещено распространение информации о нарушениях, за которые предусмотрена административная и уголовная ответственность.
В связи с этим, прокуратура Уфы в досудебном порядке через сайт Роскомнадзора России направила 17 заявлений о блокировке сайтов, содержащих запрещенную информацию. Сейчас доступ к сайтам ограничен.