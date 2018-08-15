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В Уфе Роскомнадзор заблокировал сайты с призывами к суициду

15 августа 2018, 12:03
За 2018 года было заблокировано 17 сайтов, наносящих вред здоровью и нравственному развитию несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе прокуратуры Уфы.

На 13 сайтах размещена информация о местах, способах изготовления и продажи наркотиков, на четырех сайтах была информация, в которой пропагандировались способы совершения суицидов и призывы к его совершению.

По закону запрещено распространение информации о нарушениях, за которые предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В связи с этим, прокуратура Уфы в досудебном порядке через сайт Роскомнадзора России направила 17 заявлений о блокировке сайтов, содержащих запрещенную информацию. Сейчас доступ к сайтам ограничен.

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