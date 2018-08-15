28 лет без Цоя: концерт в Уфе, автограф блондинке и фенольная трагедия

В годовщину его гибели во многих городах страны проходят памятные вечера, творческие встречи, концерты. Не осталась в стороне и Уфа. Сегодня в Уфе в 19.00 на площади перед Лайфстайлом-центром «Башкирия» пройдет вечер памяти Виктора Цоя. Уфимские и казанские группы исполнят любимые песни «Кино». Среди коллективов — фолк-группа «Золото Сив» из Уфы, казанская группа «Марш», музыканты Марсель Рой, Виталий Макухо и другие. Кроме того, любой желающий может воспользоваться «открытым микрофоном».