28 лет без Цоя: концерт в Уфе, автограф блондинке и фенольная трагедия

Цой прожил всего 28 лет, но стал настоящей легендой русского рока. Он выпустил восемь альбомов, снялся в шести фильмах, записал более 100 песен. Его хиты «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце», «Хочу перемен», «Группа крови», «Кукушка», любимы и популярны до сих пор.
В годовщину его гибели во многих городах страны проходят памятные вечера, творческие встречи, концерты. Не осталась в стороне и Уфа. Сегодня в Уфе в 19.00 на площади перед Лайфстайлом-центром «Башкирия» пройдет вечер памяти Виктора Цоя. Уфимские и казанские группы исполнят любимые песни «Кино». Среди коллективов — фолк-группа «Золото Сив» из Уфы, казанская группа «Марш», музыканты Марсель Рой, Виталий Макухо и другие. Кроме того, любой желающий может воспользоваться «открытым микрофоном».
Цой и его команда выступили 8 апреля в уфимском Дворце Спорта при поддержке молодежного центра Советского района столицы, всего за четыре месяца до своей трагической гибели. На разогреве выступала уфимская группа «ЧК».
На сцене прозвучали всего 10 песен: «Песня без слов», «Звезда по имени Солнце», «Закрой за мной дверь, я ухожу», «Стук», «Пачка сигарет», «Война», «В наших глазах», «Перемен», «Группа крови», «Алюминиевые огурцы». Сам концерт длился 45 минут.
Очевидцы рассказывают, что Цой был немногословен, но принес соболезнования уфимцам в связи со случившейся фенольной аварией.
Журналист Евгений Соколов записал, как уфимке Наталье Колосовой удалось заполучить автограф кумира:
- Охранники увидели, что я держу в руках огромный букет, и пропустили меня на сцену. Я вручила цветы Цою, поцеловала его и попросила расписаться. С тех пор храню автограф, как зеницу ока.