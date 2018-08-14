Клиника ЛИНЛАЙН не согласна с обвинениями во влиянии на детскую психику

Между тем, текст заявления почти слово в слово - плагиат! Заявитель, по всей видимости, долго готовился, искал образцы изящной словесности в интернете, чтобы своим мнимым красноречием и псевдонаучностью сразить наповал чиновников из ФАС. Если вы забьете в поисковике любую фразу из этого заявления (например, насчет матриц и подмены образов), сразу же выяснится источник: заявление в Генеральную прокуратуру от 2015 года неких граждан в отношении... кукол Барби! Да, именно они виновны в формировании матрицы новых идеалов красоты и прочее в том же духе. Вот ссылка на источник.