В Башкирии нашли автохама, избившего пенсионера

Молодой человек 1996 года рождения сообщил, что находится в другом городе. Причем виновник извинился только перед родственниками и близкими, про пенсионера он не сказал ни слова. Примечательно, что в тексте его сообщения содержится масса орфографических ошибок, на что также обратили внимание пользователи сети.