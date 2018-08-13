В Башкирии нашли автохама, избившего пенсионера

На личной странице в социальных сетях автохам, избивший пенсионера в Стерлитамаке, признался в содеянном, сообщают «Вести-Башкортостан».
Молодой человек 1996 года рождения сообщил, что находится в другом городе. Причем виновник извинился только перед родственниками и близкими, про пенсионера он не сказал ни слова. Примечательно, что в тексте его сообщения содержится масса орфографических ошибок, на что также обратили внимание пользователи сети.
Поскольку страницу автохама в социальных сетях закидали жесткими комментариями, пользователь ее удалил.
Напомним, 12 августа водитель серого «ВАЗ-2110» чересчур быстро ехал по двору, из-за чего пенсионер и сделал ему замечание. В свою очередь молодой человек вышел из автомобиля и дал пенсионеру в лицо с ноги, после чего сделал еще несколько ударов, закрыл машину и ушел.
Полицейские продолжают разыскивать подозреваемого.