Разгульная жизнь собак: в Уфе почти нет мест для выгула домашних питомцев

Уфимка Зинфира Юсупова ругается с соседями. Девушку возмущает поведение собаководов, которые выгуливают своих питомцев прямо на газоне возле ее дома. Прошлым летом она высадила саженцы деревьев, цветов в своем дворе. Но не подозревала, что ее клумба станет точкой притяжения всех местных собак.
– Этим летом собаки вытоптали все цветы. Своими экскрементами они уничтожили маленькие росточки деревьев. Уже пропали сосны, березы, тополи. Так, концентрированные фекалии и моча сжигают ствол и корень молодого деревца. В результате дерево гибнет, – рассказывает Зинфира.
Молодая женщина разговаривала с соседями, но безрезультатно:
– Я им говорила, что по федеральному закону «Об ответственном обращении с животными», они обязаны убирать экскременты своих питомцев. В ответ они стали огрызаться, как собаки. Здесь я поняла, что договориться с соседями у меня не получится.
Следующий шаг девушки – достучаться до коммунальщиков. И тут ее ждала небольшая победа. Коммунальщики согласились установить табличку с запретом выгула собак на газоне. Но только одну.
– Дело в том, что мой дом со всех сторон окружен зеленью. У нас очень живописное место. Да, одна табличка поможет сохранить газон во дворе. Но нужно установить эти таблички тогда везде. А пока коммунальщики решат вопрос, собаки уничтожат все оставшиеся деревья и цветы, – отмечает в разговоре Зинфира. – Эту проблем нужно решать кардинально. Если где-то поблизости появится специальная площадка, соседи перестанут выгуливать собак на газонах.
К слову, чиновники предложили девушке провести собрание жильцов близлежащих домов. Если большинство будет «за», идею внесут в программу «Местные инициативы». И возможно на следующий год идея претворится в жизнь.
– Я боюсь, что соседи не поддержат меня. Не все жители держат домашних питомцев. Некоторые предпочтут иметь рядом с домом парковку, нежели площадку для выгула собак, – отмечает девушка, – А организовать площадку не трудно же. Поставить скамейку, урну и оградить территорию забором. Все!
Такого же мнения придерживается и Даниэль Ахметов, руководитель ветеринарного центра «Акито» и по совместительству куратор площадки для выгула собак в парке Нефтехимиков. Он считает, что главная проблема многих собаководов заключается в их безответственном отношении к правилам.
– Закон не запрещает появляться с питомцами в парках и дворах, если те гуляют на поводке и в наморднике. Хозяин обязан убирать за своими собаками экскременты. Но в жизни мы наблюдаем обратное, – рассказывает Даниэль Ахметов. – Кстати, площадка для выгула собак у нас платная. Если вход станет бесплатным, то собаководы с непривитыми питомцами ринутся к нам.
По мнению Даниэля Ахметова проблема не только в количестве площадок для выгула собак:
– Ко мне в Черниковку приезжают собачники из Иглино и центра города. Было бы желание. Они играют с питомцами часа 2-3. Кстати, деньги от собаководов мы тратим на благоустройство самой территории. Чистим площадку. Косим траву, чтобы площадка не заросла.
Медиакорсеть обратилась за комментариями к Юлии Романчевой, депутату городского совета Уфы от КПРФ. Мы решили узнать мнение касаемо проблемы у хозяйки двух собак породы померанский шпиц.
– Собаки, как известно, любят раздолье: попрыгать, побегать. А где они будут резвиться в наших дворах и парках? У нас же территории небольшие по размеру. Изначально они не рассчитаны на установку даже тренажеров для собак. А вот идея организовать специальные площадки в Уфе мне нравится. Но в этом вопросе нужно подходить с умом, поскольку подойдет не каждая свободная территория, – отмечает Юлия Романчева. – Пускай активные граждане выступят с подобной инициативой, а мы, депутаты ее рассмотрим.