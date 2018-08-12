Разгульная жизнь собак: в Уфе почти нет мест для выгула домашних питомцев

– Собаки, как известно, любят раздолье: попрыгать, побегать. А где они будут резвиться в наших дворах и парках? У нас же территории небольшие по размеру. Изначально они не рассчитаны на установку даже тренажеров для собак. А вот идея организовать специальные площадки в Уфе мне нравится. Но в этом вопросе нужно подходить с умом, поскольку подойдет не каждая свободная территория, – отмечает Юлия Романчева. – Пускай активные граждане выступят с подобной инициативой, а мы, депутаты ее рассмотрим.