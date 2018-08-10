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В Башкирии разыскивают мошенниц, «снявших порчу» за 113 тысяч рублей

10 августа 2018, 09:52
Женщины обманули доверчивую пенсионерку на городском рынке.

72-летняя жительница Ишимбая стала жертвой мошенников, сообщили в пресс-службе МВД по республике. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На городском рынке к пострадавшей подошла незнакомка, и сообщила, что на несчастной лежит порча, которую необходимо снять. Тут же к пожилой даме подошла еще одна женщина, которая также сказала, что видит порчу, после чего пенсионерка поехала с ней к себе домой, где отдала 113 тысяч рублей и все золото, которое на ней было.

Сейчас полицейские разыскивают мошенниц, есть фоторобот одной из них. Если у вас есть информация о ее местонахождении, обратитесь в дежурную часть полиции Ишимбайского района или позвоните по телефонам 8(34794)7-05-02, а также 8 (347) 279-39-02, 279-32-92 или 02.

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