В Башкирии разыскивают мошенниц, «снявших порчу» за 113 тысяч рублей

На городском рынке к пострадавшей подошла незнакомка, и сообщила, что на несчастной лежит порча, которую необходимо снять. Тут же к пожилой даме подошла еще одна женщина, которая также сказала, что видит порчу, после чего пенсионерка поехала с ней к себе домой, где отдала 113 тысяч рублей и все золото, которое на ней было.