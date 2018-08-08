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В Уфе пациент выпал из окна больницы

8 августа 2018, 16:30
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Вчера, 7 августа, в Уфе днем произошла жуткая трагедия – в республиканской клинической больнице Куватова из окна девятого этажа выпал пациент, сообщила радиостанция «Спутник ФМ».

Очевидцы уверяют, что тело успели убрать до приезда следователей. Известно, что погибший был пациентом отделения гнойной хирургии. По некоторым пока неподтвержденным данным, пациента привезли в клиническую больницу в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи подтверждают факт того, что мужчина разбился насмерть, упав с 9-го этажа. Однако спустя некоторое время появилась информация о том, что тот же самый мужчина ранее уже прыгал со второго этажа больницы. По-видимому пациент намеревался сбежать и такой способ показался ему единственным выходом.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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