В Уфе пациент выпал из окна больницы

Следователи подтверждают факт того, что мужчина разбился насмерть, упав с 9-го этажа. Однако спустя некоторое время появилась информация о том, что тот же самый мужчина ранее уже прыгал со второго этажа больницы. По-видимому пациент намеревался сбежать и такой способ показался ему единственным выходом.