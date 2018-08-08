Ростехнадзор может быть ликвидирован из-за масштабной коррупции в ведомстве

По данным издания «Новые известия», которое ссылается на близкий к администрации президента РФ источник, в ближайшее время Ростехнадзор может быть ликвидирован. В последние годы ведомство не вылезает из скандалов, связанных с подделкой документов, заказными убийствами и созданием организованной преступной группировки.
Все фигуранты этих уголовных дел связаны с главой Ростехнадзора Алексеем Алешиным, который не раз встречался с этими людьми.
Главы территориальных органов, которые позже были уличены в совершении преступлений, выпускали некие «реестры» со списком компаний, имеющих право проводить теплотехнические испытания по «согласованным в Ростехнадзоре методикам». В реестр попали 10 компаний, которые монополизировали рынок теплотехнических испытаний. Эту схему контролировал “русский мафиози” Эмиль Гайнуллин. Руководители региональных ведомств должны были общаться с ним. В ходе разговора выяснялось, что для последующего карьерного роста и спокойствия на посту необходимо слушать Гайнуллина и подчиняться ему.
Компании, находящиеся в списке Ростехнадзора, получали за свои испытания огромные деньги. Простые граждане жаловались и протестовали, однако ни ФАС, ни правоохранительные органы не обращали внимания на откровенные поборы.
Обучение экспертов также было способом заработка. Соискатель должен был ответить на 15 тысяч вопросов. Шанс сдать экзамен успешно был только у тех, кто прошел специальное обучение стоимостью полмиллиона рублей.
Чтобы устроиться на работу в Ростехнадзор, нужно было иметь знакомства или рекомендации. Если кандидат успешно проходил отбор, то ему запрещалось задавать лишние вопросы по поводу работы, что не способствовало профессионализму специалистов. Те, кто «погорел», увольнялись, а на их место приходили другие сотрудники с подмоченной репутацией.
Единственное, что можно сделать в текущей ситуации для того, чтобы прекратить беспредел в ведомстве, - ликвидировать Ростехнадзор и разделить его функции по разным структурам.