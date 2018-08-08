Ростехнадзор может быть ликвидирован из-за масштабной коррупции в ведомстве

Чтобы устроиться на работу в Ростехнадзор, нужно было иметь знакомства или рекомендации. Если кандидат успешно проходил отбор, то ему запрещалось задавать лишние вопросы по поводу работы, что не способствовало профессионализму специалистов. Те, кто «погорел», увольнялись, а на их место приходили другие сотрудники с подмоченной репутацией.