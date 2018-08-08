Приставы признали вину: с жительницы Башкирии требовали чужие 203 миллиона

- Это письмо я получила вчера вечером (вечером 7 августа 2018 года). Испытала некое облегчение, конечно. Но никакого удовлетворения нет. Никто даже не подумал извиниться – а ведь это элементарные этические нормы. А правоохранительные органы, куда я писала, похоже, вообще не собираются и не собирались что-либо делать. За все это время я не получила от них никакого ответа, – говорит Татьяна Иванова из Башкирии.