Приставы признали вину: с жительницы Башкирии требовали чужие 203 миллиона

Судебные приставы фактически признали: на месте Ивановой Татьяны Александровны из Башкирии может оказаться любой.
Напомним, что эта фантасмагорическая история началась в конце апреля текущего года: Татьяна Иванова – жительница Башкирии, прописана в Благоварском районе, работает в Уфе – вдруг узнала, что она оказывается совсем не она, а живет где-то в городе Киселевск Кемеровской области, да и банку должна 203 с лишним миллиона рублей.
Должна, конечно, не она, а другая женщина, возможно, тоже Татьяна Иванова, у них каким-то чудесным образом совпали не только имена, но и даты рождения, ИНН и паспортные данные! Отличался только адрес прописки.
Несмотря на то, что судебные приставы не удостоверились, кто именно является настоящим должником, они стали требовать вернуть деньги с башкирской Татьяны Ивановой. Они это официально признали в письме на имя Татьяны Ивановой из Башкирии от 30 июля 2018 года.
- Это письмо на мое обращение от 4 мая 2018 года, то есть, вместо максимум месяца они целых три месяца сочиняли ответ! – негодует Татьяна Иванова из Башкирии.
Признали вину, потому что они так и пишут Татьяне: «Поскольку документы, удостоверяющие вашу личность, не предоставлены, установить, что ваша фамилия, имя, отчество и дата рождения совпадают с данными должника по исполнительным производствам, на момент рассмотрения обращения не представилось возможным».
Другими более понятными не официозными словами: мы не удостоверились, что ваши данные совпадают с данными должника, но все-равно выставили вам требование на погашение чужих 203 миллионов рублей.
Но и это еще не все. Читаем ответ на обращение дальше: «Разъясняем, что для идентификации должника применяются только три идентификационных признака: Ф.И.О., дата рождения, место рождения. Зачастую указанные данные не дают возможности идентифицировать гражданина, как должника».
То есть, приставы сами сейчас признаются буквально в следующем: у нас нет достаточно данных, чтобы понять, кто является должником, но требование об уплате мы все равно выставляем.
Ну и вишенка на торте: «Меры принудительного исполнения в отношении Вас отменены в полном объеме. Рассмотрен вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности».
- Это письмо я получила вчера вечером (вечером 7 августа 2018 года). Испытала некое облегчение, конечно. Но никакого удовлетворения нет. Никто даже не подумал извиниться – а ведь это элементарные этические нормы. А правоохранительные органы, куда я писала, похоже, вообще не собираются и не собирались что-либо делать. За все это время я не получила от них никакого ответа, – говорит Татьяна Иванова из Башкирии.