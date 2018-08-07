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В Уфе работник «Башнефть-Новойл» упал в шахту лифта и погиб

7 августа 2018, 21:42
Об этом сообщили в гострудинспекции.

Государственная инспекция труда совместно с республиканским управлением Ростехнадзора начала расследование несчастного случая на заводе «Башнефть-Новойл» в Уфе, сообщили в гострудинспекции.

- 6 августа при неизвестных обстоятельствах произошло падение оператора технологических установок в шахту лифта реакторного блока, -сообщили в ведомстве. – На место происшествия вызвана скорая помощь, которая констатировала смерть работника.

- В результате падения с высоты работник «Башнефть-Новойл» получил травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили Медиакорсети в пресс-службе АНК «Башнефть». - На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего.

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