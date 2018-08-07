mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ученые: продолжительность сна влияет на длину жизни человека

7 августа 2018, 18:11
Специалисты Килского университета (Великобритания) установили, что люди, которые спят дольше восьми часов в день, могут умереть преждевременно.

Ученые изучили информацию о трех миллионах человек живших с 1970 по 2017 год. Об этом седьмого августа пишет газета «Известия».

Результаты своей работы исследователи опубликовали в Journal of American Heart Association. Из текста следует, что долгий сон на 44% увеличивает риск возникновения проблем с сердцем и сосудами. Также у любителей поспать очень часто наблюдаются признаки апноэ — остановка дыхательных движений. Данное расстройство сна очень серьезное.

Отметим, что авторы исследования не увидели большой разницы в показателях у тех людей, которые спят по восемь часов в день и тех, кто спит меньше этого времени.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48