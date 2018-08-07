Ученые: продолжительность сна влияет на длину жизни человека

Ученые изучили информацию о трех миллионах человек живших с 1970 по 2017 год. Об этом седьмого августа пишет газета «Известия».
Результаты своей работы исследователи опубликовали в Journal of American Heart Association. Из текста следует, что долгий сон на 44% увеличивает риск возникновения проблем с сердцем и сосудами. Также у любителей поспать очень часто наблюдаются признаки апноэ — остановка дыхательных движений. Данное расстройство сна очень серьезное.
Отметим, что авторы исследования не увидели большой разницы в показателях у тех людей, которые спят по восемь часов в день и тех, кто спит меньше этого времени.