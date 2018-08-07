Генетики с помощью лис нашли отвечающий за отклонение психики ген

Авторы исследования наблюдали за популяцией одомашненных или беляевских лис. Их название связано с советским генетиком Дмитрием Беляевым. Последний отбирал зверей по принципу дружелюбного поведения по отношению к человеку. Через несколько поколений такие животные становились на генетическом уровне лояльными к людям.