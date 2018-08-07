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Генетики с помощью лис нашли отвечающий за отклонение психики ген

7 августа 2018, 18:09
Во время изучения повадок лис международная группа ученых нашла ген, который отвечает за их «ручное» или агрессивное поведение.

Генетики считают, что когда-нибудь их открытие поможет лечить психические расстройства у людей. Об этом седьмого августа пишет газета «Известия».

Авторы исследования наблюдали за популяцией одомашненных или беляевских лис. Их название связано с советским генетиком Дмитрием Беляевым. Последний отбирал зверей по принципу дружелюбного поведения по отношению к человеку. Через несколько поколений такие животные становились на генетическом уровне лояльными к людям.

Теперь популяцией беляевских лис занялись современные ученые. Эксперты нашли 103 гена, по наличию которых агрессивные к человеку лисы отличаются от одомашненных. Ряд этих генов похожи на геномы собак.

По мнению исследователей, за ручное поведение животных отвечает ген SorCS1. Если он мутирует, то это приводит к нарушению работы глутаматной системы организма. Примерно то же самое происходит у людей страдающих аутизмом и некоторыми другими психическими заболеваниями.

Генетики считают, что именно воздействие на ген SorCS1 поможет в лечении психически нездоровых людей.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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