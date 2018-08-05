В Уфе неизвестный врезался в одну из скульптур ArtTerria

Видео последствий ДТП опубликовала на своей странице в Facebook известный общественный деятель Евгения Куцуева. На кадрах видно, как неизвестный лихач врезался прямо в одну из скульптур аллеи. Обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД республики.