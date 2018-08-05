В Уфе неизвестный врезался в одну из скульптур ArtTerria

Posted 5 августа 2018, 06:24
Published 5 августа 2018, 06:24
Modified 25 декабря, 05:38
Updated 25 декабря, 05:38
Видео последствий ДТП опубликовала на своей странице в Facebook известный общественный деятель Евгения Куцуева. На кадрах видно, как неизвестный лихач врезался прямо в одну из скульптур аллеи. Обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД республики.
Напомним, аллея скульптур ArtTerria была открыта 3 августа 2016 года в пешеходной зоне улицы Ленина около Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди. Аллея представлена работами скульпторов из Грузии, Болгарии, России, Франции, Японии и т.д.