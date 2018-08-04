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Posted 4 августа 2018, 07:25

Published 4 августа 2018, 07:25

Modified 17 октября 2022, 19:42

Updated 17 октября 2022, 19:42

Уфе передали флаг Международных детских игр

4 августа 2018, 07:25
Передача флага состоялась в Иерусалиме.

2 августа в Иерусалиме завершились 52-е Международные детские игры. Главным событием церемонии закрытия стала передача флага хозяйки Игр от детей из Иерусалима спортсменам из Уфы, сообщили в администрации города.

В ходе церемонии руководитель уфимской делегации, заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов презентовал Уфу как город, в котором пройдут следующие Международные детские игры.

- Представители многих стран уже сейчас выражают готовность принять участие в Играх в Уфе, - сказал Рустем Газизов. – Все уверены, что 53-е Международные детские игры пройдут на высоком уровне.

Уфимская делегация вернулась на родину с комплектом из шести медалей серебряного и бронзового достоинства.

53-е Международные детские игры пройдут в Уфе с 9 по 14 июля 2019 года.

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