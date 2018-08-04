Уфе передали флаг Международных детских игр

Posted 4 августа 2018, 07:25
Published 4 августа 2018, 07:25
Modified 17 октября 2022, 19:42
Updated 17 октября 2022, 19:42
2 августа в Иерусалиме завершились 52-е Международные детские игры. Главным событием церемонии закрытия стала передача флага хозяйки Игр от детей из Иерусалима спортсменам из Уфы, сообщили в администрации города.
В ходе церемонии руководитель уфимской делегации, заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов презентовал Уфу как город, в котором пройдут следующие Международные детские игры.
- Представители многих стран уже сейчас выражают готовность принять участие в Играх в Уфе, - сказал Рустем Газизов. – Все уверены, что 53-е Международные детские игры пройдут на высоком уровне.
Уфимская делегация вернулась на родину с комплектом из шести медалей серебряного и бронзового достоинства.
53-е Международные детские игры пройдут в Уфе с 9 по 14 июля 2019 года.