В Башкирии пациентка подала в суд на врачей за оставленную в ее теле иглу

Posted 18 июля 2018, 10:11
Published 18 июля 2018, 10:11
Modified 25 декабря, 05:38
Updated 25 декабря, 05:38
В Учалинском районном суде началось судебное разбирательство по исковому заявлению местной жительницы к центральной городской больнице Учалов о компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Башкирии.
Как следует из материалов дела, в июне 2016 года женщина перенесла операцию, после которой у неё стали возникать постоянные ноющие боли в области живота и поясницы. При этом болевые ощущения усиливались при наклонах и поворотах.
В марте текущего года женщине был поставлен диагноз «остеохондроз», и её направили на магнитно-резонансную томографию (МРТ). Во время обследования оборудование автоматически среагировало на наличие в теле пациентки инородного металлического предмета. Более подробное обследование при помощи рентгена помогло выявить в брюшной полости женщины медицинскую иглу, которая предположительно была забыта во время операции.
Женщина считает, что такой явный дефект оказания медпомощи вызвал ухудшение ее здоровья и причинил ей нравственные и физические страдания и потребовала через суд взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей.
Исковое заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 1 августа.