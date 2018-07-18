В Башкирии пациентка подала в суд на врачей за оставленную в ее теле иглу

Инородный предмет в ее теле был обнаружен при прохождении МРТ по поводу остеохондроза.

В Учалинском районном суде началось судебное разбирательство по исковому заявлению местной жительницы к центральной городской больнице Учалов о компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Башкирии. Как следует из материалов дела, в июне 2016 года женщина перенесла операцию, после которой у неё стали возникать постоянные ноющие боли в области живота и поясницы. При этом болевые ощущения усиливались при наклонах и поворотах. В марте текущего года женщине был поставлен диагноз «остеохондроз», и её направили на магнитно-резонансную томографию (МРТ). Во время обследования оборудование автоматически среагировало на наличие в теле пациентки инородного металлического предмета. Более подробное обследование при помощи рентгена помогло выявить в брюшной полости женщины медицинскую иглу, которая предположительно была забыта во время операции. Женщина считает, что такой явный дефект оказания медпомощи вызвал ухудшение ее здоровья и причинил ей нравственные и физические страдания и потребовала через суд взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей. Исковое заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 1 августа.