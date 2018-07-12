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В Башкирии забраковали 907 кг овощей из-за нитратов

12 июля 2018, 10:08
Всего специалисты забраковали 64 партии продукции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты проверяли качество овощей, в том числе растущих в теплицах республики.

5 проб овощей из 497 не соответствовали требованиям безопасности по содержанию нитратов: свёкла, лук репчатый урожая 2017 года и свежие огурцы, на которых дата изготовления значилась 6 июня 2018 года. После проверок была снята с продажи недоброкачественная продукция, овощи без маркировки, без соответствующих документов. Кроме того, выяснилось, что в нескольких оздоровительных лагерях дневного пребывания не было условий для первичной обработки овощей.

Виновных оштрафовали по итогам проверок на 57 тысяч рублей.

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