В Таиланде завершена операция по спасению детей из затопленной пещеры

За минувшие два дня аквалангисты вызволили из заточения восемь школьников. Сегодня были спасены оставшиеся четверо детей и их тренер. Вся команда вместе с наставником доставлена в больницу. У детей имеются признаки инфекции, однако все они чувствуют себя хорошо. В госпитале спасенные пробудут не менее недели.