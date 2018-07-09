Следком Башкирии проверит водителя, отказавшего довозить несовершеннолетних

7 июля, после молодежного фестиваля Urban Fest, который проходил у ТЦ «Мега», водитель маршрутки, следующей из микрорайона «Сипайлово» в торговый центр «МЕГА» и обратно, высадил несовершеннолетних, направлявшихся в микрорайон «Сипайлово», на остановке «Спортивная» и отказался ехать далее, сославшись на изменение маршрута. И это несмотря на позднее время (после 22.00).