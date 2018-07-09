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Следком Башкирии проверит водителя, отказавшего довозить несовершеннолетних

9 июля 2018, 18:29
Водитель маршрутки высадил несовершеннолетних подростков и отказался ехать далее по маршруту из-за позднего времени.

7 июля, после молодежного фестиваля Urban Fest, который проходил у ТЦ «Мега», водитель маршрутки, следующей из микрорайона «Сипайлово» в торговый центр «МЕГА» и обратно, высадил несовершеннолетних, направлявшихся в микрорайон «Сипайлово», на остановке «Спортивная» и отказался ехать далее, сославшись на изменение маршрута. И это несмотря на позднее время (после 22.00).

В следкоме по данному факту начали проводить доследственную проверку (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и очевидцы события. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что согласно официальным данным, фестиваль, организованный в День молодежи при поддержки городской администрации, посетили более 25 тысяч человек.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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