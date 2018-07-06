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В Уфе дома усадьбы Першиных включены в реестр охраняемых предметов

6 июля 2018, 13:37
Речь идет про Главный дом усадьбы, Демидовскую мельницу, Дворовой дом и Угловой дом.

Дома находятся по адресам: улица Коммунистическая, 117 а, 117/1 и 117 б. Они включены в реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Приказ башкирского управления по госохране объектов культурного наследия подписан 31 мая.

В реестре числятся Главный дом усадьбы, Демидовская мельница, Дворовой дом и Угловой дом.

Под охрану подпадают не только сами объекты, но и их территория в исторических границах постройки в 1890-1910 годах.

Как отмечается в документе, в границах памятников допускаются работы по сохранению объектов и их территории, установка малых архитектурных форм (оград, скамеек, вазонов, стел), не нарушающих историческую среду, ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям сохранности объекта.

Дома усадьбы – это одноэтажные и двухэтажные здания из кирпича. Они выполнены в различных стилевых решениях — от русского провинциального классицизма до элементов «кирпичного» стиля и деревянного зодчества.

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#Новости#Зиля Аскерова#Общество
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