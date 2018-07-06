В церкви эстонского Палдиски молятся за Салавата Юлаева как за святого

Зухра: Или вот еще мистический случай. В Палдиски нам нужно было за короткое время отснять церковь, которую строили каторжане. И строили в тот период, когда там были Салават и его отец Юлай Азналин. Есть версия, что наш герой тоже участвовал в этом процессе. Мы хотели зайти внутрь, но уже не успевали связаться ни с кем – времени в обрез. И тут актер Мурат Рафиков видит милую старушку, которая спрашивает, что нам надо и открывает церковь! Оказалось, она случайно проходила мимо, а ключи у нее всегда с собой – она хранительница. Мы залезли даже на башню!