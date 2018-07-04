В Башкирии закрыли незаконные микрофинансовые организации

Сразу несколько таких компаний из города Октябрьский - ООО «Финансовая помощь», ООО МКК «Восход», ООО МКК «Амурфинанс» опубликовали на своих сайтах сведения об оказании фирмами услуг по выдачи микрозаймов гражданам. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что компании ранее были исключены из Государственного реестра микрофинансовых организаций и не имели право заниматься работать в сфере микрозаймов.