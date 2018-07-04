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В Башкирии закрыли незаконные микрофинансовые организации

4 июля 2018, 16:29
На свою работу у них не было никакого разрешения.

Сразу несколько таких компаний из города Октябрьский - ООО «Финансовая помощь», ООО МКК «Восход», ООО МКК «Амурфинанс» опубликовали на своих сайтах сведения об оказании фирмами услуг по выдачи микрозаймов гражданам. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что компании ранее были исключены из Государственного реестра микрофинансовых организаций и не имели право заниматься работать в сфере микрозаймов.

В целях предотвращения незаконного кредитования граждан прокуратура города в судебном порядке потребовала признать материалы, размещенные на указанных сайтах запрещенными к распространению.

Суд удовлетворил заявления прокуратуры. После вступления судебного решения в силу информация будет заблокирована Роскомнадзором.

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