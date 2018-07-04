Роскачество и Росстандарт проведут всероссийскую проверку бензина на АЗС

Исследование пройдет по нескольким направлениям. Так горючее проверят на фальсификат, качество, наличие присадок и соответствие заявленному октановому числу. Роскачество и Росстандарт намерены установить, получают ли автомобилисты на заправках тот объем горючего, за который они заплатили.
Надзорные органы проверят качество работы лабораторий, имеющих аккредитацию на исследование топлива. В этой работе поучаствуют и специалисты Росаккредитации.
В Роскачестве уверены, что их исследование поспособствует повышению качества бензина в России и расширит список аккредитованных лабораторий по его проверке.
Напомним, во вторник Федерация автовладельцев России (ФАР) обнародовала результаты своей проверки российских АЗС. Из документа следует, что 76% автозаправок в России обманывают своих клиентов, не доливая им топливо. Так по стране недолив составляет порядка 5%.