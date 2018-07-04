Роскачество и Росстандарт проведут всероссийскую проверку бензина на АЗС

Исследование пройдет по нескольким направлениям. Так горючее проверят на фальсификат, качество, наличие присадок и соответствие заявленному октановому числу. Роскачество и Росстандарт намерены установить, получают ли автомобилисты на заправках тот объем горючего, за который они заплатили.