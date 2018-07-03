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В Башкирии оператор капремонта нарушил федеральный закон

3 июля 2018, 12:31
Организатор торгов необоснованно объединил 25 объектов в разрозненных районах региона в один лот.

В начале апреля текущего года был заключен контракт стоимостью почти в 32 миллиона рублей на капитальный ремонт, сообщает «Коммерсантъ-Уфа». 26 июня федеральная антимонопольная служба республики признала «Фонд Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» нарушившим федеральный закон.

Региональный оператор отбирал подрядчика для капремонта в 14 районах Башкирии. Общий контракт был стоимостью 31,9 миллионов рублей. В тендере победил ООО «Стройинжиниринг», пообещавший выполнить работы за 31,7 миллионов рублей.

В ФАС обратился мужчина, заявивший, что организатор торгов необоснованно объединил 25 объектов в разрозненных районах региона в один лот. Действия оператора способствовали ограничению конкуренции и сокращению круга участников тендера, а предписание фонду капремонта выдано не было, поскольку контракт с исполнителем уже был заключен.

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