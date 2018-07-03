В Башкирии оператор капремонта нарушил федеральный закон

В ФАС обратился мужчина, заявивший, что организатор торгов необоснованно объединил 25 объектов в разрозненных районах региона в один лот. Действия оператора способствовали ограничению конкуренции и сокращению круга участников тендера, а предписание фонду капремонта выдано не было, поскольку контракт с исполнителем уже был заключен.