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В уфимской аллее ArtTerria пройдет лекторий по управлению командой

2 июля 2018, 10:30
Лекторий – открытый для всех проект образовательно-просветительского характера.

4 июля в 19:00 в аллее ArtTerria (рядом со зданием Министерства молодежной политики и спорта - Ленина, 10) стартует первый в этом сезоне лекторий. Тема: «Результативное управление командой», сообщили в пресс-службе администрации города. Спикером выступит Анна Лехмус - руководитель проектов РСМ РБ, тренер Ассоциации тренеров РСМ.

Лекторий будет о том, как грамотно выстроить работу с командой молодежных объединений и проектов: мотивация, групповая динамика, корпоративная культура и командообразовательная составляющая. Также раскроются секреты управления молодежной командой и основные ошибки начинающих руководителей.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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