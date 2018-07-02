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Филарет Гальчев наградит грантами студентов бизнес-школы «СКОЛКОВО»

2 июля 2018, 21:31
Филарет Гальчев, успешный бизнесмен и председатель Совета директоров компании ОА «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», которая является одной из пяти крупнейших частных цементных компаний, подарит студентам Стартапа Московской школы управления «СКОЛКОВО» именные гранты в размере 500 тысяч рублей.

Для «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» совместная работа со «СКОЛКОВО» - не первая подобная практика, сообщает газета «Новые Известия». Организация принимает участие в проектах по поддержке образования, просвещения и искусства вот уже более 10 лет.

Для того, чтобы выиграть именной грант, студенты бизнес-школы «СКОЛКОВО» должны разработать и представить собственные проекты, а также доказать их перспективность и то, чем они лучше своих конкурентов. Также молодые предприниматели в будущем смогут привлечь инвесторов к своему бизнесу.

Филарет Гальчев отметил, что поддержка начинающих предпринимателей необходима для конкурентного развития России. Именные гранты от «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» разрабатывались с целью дать молодым людям больше возможностей для развития.

Президент Московской школы управления «СКОЛКОВО» Андрей Шаронов обратил внимание на то, что в последние году все больше успешных бизнесменов помогают молодежи развиться в своей сфере. По словам Шаронова, такая инициатива со стороны «старших товарищей» поможет студентам получить все необходимые знания для работы над собственными проектами. Кроме этого он добавил, что выпускники из бизнес-школы уже воплотили в жизнь множество успешных идей. Среди них каршеринг BelkaCar, семейный минипроект CINEMOOD, сервис приема платежей по банковским картам 2can, облачная медицинская информационная система MEDESK и многие другие.

Директор бизнес-школы «СКОЛКОВО» Юрий Митин уверен, что сотрудничество с «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» положительно скажется на экономике России. Он отметил, что Филарет Гальчев один из лучших бизнесменов страны. По словам Митина, работа с таким знаменитым бизнесменом может замотивировать студентов. Также отмечается, что благодаря именным грантам возможность получить хорошее образование в бизнес-сфере в России увеличилась.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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