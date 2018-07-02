Филарет Гальчев наградит грантами студентов бизнес-школы «СКОЛКОВО»

Президент Московской школы управления «СКОЛКОВО» Андрей Шаронов обратил внимание на то, что в последние году все больше успешных бизнесменов помогают молодежи развиться в своей сфере. По словам Шаронова, такая инициатива со стороны «старших товарищей» поможет студентам получить все необходимые знания для работы над собственными проектами. Кроме этого он добавил, что выпускники из бизнес-школы уже воплотили в жизнь множество успешных идей. Среди них каршеринг BelkaCar, семейный минипроект CINEMOOD, сервис приема платежей по банковским картам 2can, облачная медицинская информационная система MEDESK и многие другие.