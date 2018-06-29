В Уфе в загрязнении воздуха оказался виновен «Водоканал»

МУП «Водоканал» в течение года использовало очистные установки по улице Пристанская без специального разрешения, в котором определяются пределы допустимых выбросов. Из-за этого уфимцы чувствовали резкий неприятный запах в воздухе, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.