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В Уфе в загрязнении воздуха оказался виновен «Водоканал»

29 июня 2018, 17:38
В адрес руководителя предприятия внесено предписание об устранения нарушения закона.

МУП «Водоканал» в течение года использовало очистные установки по улице Пристанская без специального разрешения, в котором определяются пределы допустимых выбросов. Из-за этого уфимцы чувствовали резкий неприятный запах в воздухе, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В городе было зафиксировано повышенное содержание сероводорода в воздухе, характерного для водоснабжающей компании.

В адрес руководителя предприятия внесено предписание об устранения нарушения закона. Привлекаются организации и ответственные должностные лица к административной ответственности по статье «Выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения».

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