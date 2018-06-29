mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В России государство будет стимулировать въездной туризм

29 июня 2018, 23:09
В правительстве РФ прорабатывается вопрос о возможности компенсации части цены туристических путевок по стране, чтобы стимулировать въездной туризм.

Соответствующее поручение дал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Данным вопросом будут заниматься федеральные органы исполнительной власти вместе с акционерным обществом «Российский экспортный центр». Поручение о проработке вопроса, касающегося стимулирования въездного туристического потока из целевых стран, было дано 18 июня после заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Об этом пишет газета «Известия».

В мае правительство поддержало Федеральную целевую программу по развитию туризма в России до 2025 года. На реализацию этой программы уйдет более 400 миллиардов рублей, большая часть которых должна быть привлечена из средств частного бизнеса.

В соответствии с утвержденным документом, в России будет развиваться культурно-познавательный, событийный, экологический, деловой, круизный, паломнический, горнолыжный, санаторно-курортный и оздоровительный туризм.

В прошлом году туристический поток в РФ впервые перешагнул цифру в 81 миллион человек. Иностранные путешественники чаще всего посещают Москву, Краснодарский край и Санкт-Петербург. В связи с проведением в России Чемпионата мира по футболу, в этом году турпоток будет рекордным.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48