В России государство будет стимулировать въездной туризм

В прошлом году туристический поток в РФ впервые перешагнул цифру в 81 миллион человек. Иностранные путешественники чаще всего посещают Москву, Краснодарский край и Санкт-Петербург. В связи с проведением в России Чемпионата мира по футболу, в этом году турпоток будет рекордным.