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Москва согласовала кандидатуры башкирских единоросов на выборы в Курултай

28 июня 2018, 17:27
Президиум Генерального совета «Единой России» согласовал кандидатуры для выдвижения кандидатами в Госсобрание Башкортостана.

Согласованные Москвой кандидатуры будут выдвинуты на региональной партийной Конференции 30 июня.

Как сообщил руководитель ЦИК Партии Александр Борисов, от «Единой России» будут выдвигаться 168 кандидатов. Напомним, в республике всего замещается 110 мандатов, из них 55 – по списку, 55 – по одномандатным округам.

Президиум Генерального совета также согласовал предвыборную компанию Башкортостана.

«Все программы соответствуют целям и задачами «Единой России». В каждой из них содержатся конкретные предложения по реализации и майского указа, и Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. В них также учитываются решения региональной партийной конференции», - сообщил Заместитель секретаря Генсовета Партии, депутат Государственной Думы Евгений Ревенко.

По его словам, программа имеет акцент на экономическое развитие. «Из общих тем, которые нашли отражение в программах во всех регионах, это социальное обеспечение граждан, создание рабочих мест и трудоустройство молодежи, а также открытие ясельных групп для детей в возрасте от полутора до трех лет, что также очень актуально в связи с текущей федеральной повесткой. Все программы, безусловно, отличаются региональной спецификой, но прежде всего это инфраструктурные проекты», отметил он.

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