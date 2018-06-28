Москва согласовала кандидатуры башкирских единоросов на выборы в Курултай

По его словам, программа имеет акцент на экономическое развитие. «Из общих тем, которые нашли отражение в программах во всех регионах, это социальное обеспечение граждан, создание рабочих мест и трудоустройство молодежи, а также открытие ясельных групп для детей в возрасте от полутора до трех лет, что также очень актуально в связи с текущей федеральной повесткой. Все программы, безусловно, отличаются региональной спецификой, но прежде всего это инфраструктурные проекты», отметил он.