Уфимские болельщики сняли ироничное видео про футбол

Автор и исполнитель песни уфимец Михаил Васильев выложил видеоклип в соцсети Вконтакте 10 июня. За два дня видео набрало около 8 тысяч просмотров.
- Крик души болельщиков! – комментирует автор песни свой клип. - Мы искренне желаем, чтоб эта песня была не про вашу любимую команду! Побольше побед нашему спорту!
- Работа над видеоклипом заняла около месяца, - сообщил Медиакорсети Михаил Васильев.
Видеосъемка и монтаж -Вадим Мелешко, баян - Ринат Харисов, актеры - Сиявуш Шермадзаде, Вильдан Абраров, Дмитрий Васенин, Екатерина Васильева, образы - Екатерина Васильева.