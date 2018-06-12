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Уфимские болельщики сняли ироничное видео про футбол

12 июня 2018, 16:31
Клип называется «Елдинский футбол».

Автор и исполнитель песни уфимец Михаил Васильев выложил видеоклип в соцсети Вконтакте 10 июня. За два дня видео набрало около 8 тысяч просмотров.

- Крик души болельщиков! – комментирует автор песни свой клип. - Мы искренне желаем, чтоб эта песня была не про вашу любимую команду! Побольше побед нашему спорту!

- Работа над видеоклипом заняла около месяца, - сообщил Медиакорсети Михаил Васильев.

Видеосъемка и монтаж -Вадим Мелешко, баян - Ринат Харисов, актеры - Сиявуш Шермадзаде, Вильдан Абраров, Дмитрий Васенин, Екатерина Васильева, образы - Екатерина Васильева.

#Разиф Абдуллин#Видео
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