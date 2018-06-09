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Уфимец предложил приставу дать взятку в 1,3 миллиона и попал под статью

9 июня 2018, 13:47
Кроме того, до этого он дал приставу взятку в 50 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено угловное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), сообщает пресс-служба следственного комитета республики.

По версии следствия, 7 июня подозреваемый, будучи в кабинете судебного пристава-исполнителя одного из районных отделов, с целью ускорить вынесение незаконное постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, передал приставу взятку в 50 тысяч рублей. После этого он пообещал сумму в 1,3 миллиона рублей после исполнения постановления. Непосредственно после передачи денег в рамках оперативного эксперимента мужчина был задержан сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РБ.

В настоящее время мужчина задержан. Выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.

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