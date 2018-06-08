Министра из Твери подозревают в участие в ОПГ состоящей из полицейских

Полицейские отобрали у своей жертвы янтарь-сырец общей стоимостью два миллиона рублей, а также деньги в размере 500 000 рублей и 3 000 долларов. Через несколько часов потерпевший был вынужден дать своим обидчика еще одну взятку. За это полицейские обещали указать в протоколе, что они ничего не нашли при обыске.